Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт стал участником массовой драки в Лондоне.

По информации The Sun, 33-летний Болт отдыхал с друзьями в ночном клубе, и между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в стычку. 30 человек устроили потасовку на улице, но Болт выступал в роли миротворца и пытался прекратить драку.

«Усэйн ударил, чтобы защитить своего друга. Все происходило быстро, а потом начались небольшие драки один на один. Выглядело довольно страшно – я думал, это никогда не прекратится. Просто безумие. Трудно поверить, что никто не получил серьезных травм. Было много ударов, люди бросали друг друга на землю и пинали.

Потом, думаю, они наконец нашли виновника, и Болт прижал его в машине. Болт был миротворцем. Он быстро посадил друзей в машину, а сам уехал отдельно на такси», – рассказал очевидец.

Ямаец специализировался на спринте и закончил карьеру легкоатлета в 2017 году.

Позже он на любительском уровне играл за австралийский футбольный клуб «Сентрал Кост Маринерс».

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