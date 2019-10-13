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Кенийская бегунья побила мировой рекорд в марафоне, который держался 16 лет
Исторический день в легкой атлетике.
Бегунья из Кении Бригид Косгей выиграла Чикагский марафон с мировым рекордом.
Косгей преодолела дистанцию 42 километра 195 метров за 2.14,04 и превысила показатель британки Полы Рэдклифф, которая в 2003 году пробежала Лондонский марафон за 2.15,25.
- Второй и третьей к финишу пришли две спортсменки из Эфиопии – Абабель Йешанех и Гелете Бурка.
- Лучшим у мужчин с показателем 2.05,45 стал соотечественник Косгей – Лоренс Чероно.
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