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Кенийская бегунья побила мировой рекорд в марафоне, который держался 16 лет

Кенийская бегунья побила мировой рекорд в марафоне, который держался 16 лет
Eurosport

1 час назад

Исторический день в легкой атлетике.

Бегунья из Кении Бригид Косгей выиграла Чикагский марафон с мировым рекордом.

Косгей преодолела дистанцию 42 километра 195 метров за 2.14,04 и превысила показатель британки Полы Рэдклифф, которая в 2003 году пробежала Лондонский марафон за 2.15,25.

  • Второй и третьей к финишу пришли две спортсменки из Эфиопии – Абабель Йешанех и Гелете Бурка.
  • Лучшим у мужчин с показателем 2.05,45 стал соотечественник Косгей – Лоренс Чероно.

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