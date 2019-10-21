Европейская легкоатлетическая федерация включила трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене в список номинантов на звание лучшей легкоатлетки года на континенте.

В шорт-лист также попали спринтерша Дина Эшер-Смит из Британии, бегунья на средние и длинные дистанции Сифан Хассан из Нидерландов и прыгунья в длину Малайка Михамбо из Германии.

26-летняя Ласицкене в 2019 году в третий раз подряд выиграла чемпионат мира. Также она победила на чемпионате Европы в помещении и нескольких этапах Бриллиантовой лиги.

Награду вручат 26 октября в Таллине (Эстония).

Ласицкене стала первой прыгуньей в длину, выигравшей три чемпионата мира подряд.

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