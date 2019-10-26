Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене получила премию лучшей легкоатлетке Европы по итогам года. Церемония вручения наград Европейской легкоатлетической ассоциации проходила в Таллине.

Помимо Ласицкене, на награду претендовали британка Дина Эшер-Смит (спринтерский бег), голландка Сифан Хассан (бег на средние и длинные дистанции) и немка Малайка Михамбо (прыжки в длину). В прошлом году в номинации победила Эшер-Смит.

На завершившемся 6 октября в Дохе мировом первенстве 26-летняя Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

Мария стала второй спортсменкой в истории, которой удалось выиграть премии «Восходящая звезда» и «Легкоатлетка года». Впервые подобного достижения в 2012 году добилась британка Джессика Эннис-Хилл (многоборье).

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