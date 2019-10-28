Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российских легкоатлеток: бегунью на спринтерские дистанции Юлию Гущину и прыгунью в длину Анну Назарову.

На сайте ВФЛА сообщается, что суд принял решение после перепроверки допинг-проб с чемпионата мира-2011 и Олимпиады-2012. У обеих был обнаружен запрещенный кодексом ВАДА туринабол. Гущина дисквалифицирована на четыре года с 27 марта 2017 года, Назарова – на два года с 17 мая 2017 года.

У Юлии аннулированы результаты с 1 сентября 2011 года по 31 декабря 2014 года, у Анны – с 8 августа 2012 года по 31 августа 2014 года.

Гущина была чемпионкой мира 2013 года в эстафете 4*400 метров, а также серебряным призером Лондона-2012 на той же дистанции. Олимпийскую медаль уже отняли из-за допинга Антонины Кривошапки.

Назарова на Олимпийских играх заняла пятое место в прыжках в длину.

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