Все, что нужно знать об уровне организации легкой атлетики в России – чемпионок мира Марию Ласицкене и Анжелику Сидорову наградила... Федерация бокса страны.

История закрутилась еще во время ЧМ, когда высказался муж прыгуньи Владас Ласицкас. После третьего золота Марии он написал в твиттере: «Боксерам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина + 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА – смс от главы федерации с букетиком».

Глава ВФЛА парировал, что чемпионат еще не закончился, а потому раздавать подарки рано. Прошел почти месяц, Ласицкене признали лучшей легкоатлеткой Европы, но никаких чествований родная федерация так и не провела. Тут и вмешались триумфаторы женского чемпионата мира по боксу. Именно они попросили главу своей федерации Умара Кремлева наградить легкоатлеток.

«Мы все должны поддерживать и помогать друг другу, потому что спорт един. Как и наши спортсмены, Мария и Анжелика получат финансовое вознаграждение и автомобили. Причем не только они, но и их личные тренеры», – сказал Кремлев.

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Новенькие автомобили можно было увидеть еще до начала церемонии. Перевязанные красными лентами, они стояли на парковке Центра прогресса бокса.

В самом помещении, которое представляет из себя обычный боксерский зал, была необычно высокая концентрация мужчин в костюмах с бабочками, а оркестр уже репетировал гимн. Пока решали, сколько куплетов исполнять, повара готовились к фуршету. На фоне аскетичной обстановки это выглядело крайне необычно.

На награждение приехала спортивный директор ВЛФА Юлия Тарасенко, но Ласицкене после торжества дала понять журналистам, что конфликт не исчерпан: «Примирение? С кем? Я ни с кем не ссорилась. Это приглашенные гости, я не имею к этому отношения. Хочу выделить: это инициатива исключительно Федерации бокса».

Вручать денежные сертификаты начали, естественно, с медалисток и чемпионок по боксу. Перед награждением показывали ролик с главными моментами их турнирного пути.

Призеры получили миллион рублей (тренеры – 250 тысяч), чемпионы – 5 млн и Kia Sportage (тренеры – по миллиону). Регламент не нарушался ровно до вызова для чествования Марии Ласицкене – она попросила слово и тут же трогательно подарила машину личному тренеру Геннадию Габриляну.

Спустя несколько минут – еще один сюрприз. Мария и Анжелика объявили, что разделят свои призовые между всеми участниками ЧМ по легкой атлетики из России. «Когда узнала о награде от Федерации бокса, очень удивилась. Моя первая реакция была: «Спасибо огромное, но я не могу принять такой подарок». Потом мы с Анжеликой решили, чтобы все русские призеры и участники ЧМ получили такой подарок. Эта мысль пришла почти сразу, и мы вместе решили сделать так», – сказала после Мария.

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Затем мероприятие переместилось на улицу, машины к тому моменту уже подогнали ближе ко входу. Умар Кремлев немного поиграл со спортсменками в «Угадай, какая из них твоя», а после началась фотосессия с трофеями.

Когда уже практически все приступили к фуршету, Маша все еще отвечала на вопросы журналистов: «Сегодня опять почувствовала праздник. В какой-то момент слезы появились, настолько все искренне и по-доброму. Очень разные чувства во мне: и неожиданность, и где-то неудобно, но очень-очень приятно.

Это был очень сложный сезон, мы выполнили все, о чем мечтали, но боялись признаться. Это был один из лучших сезонов в карьере».

На отпуск у Ласицкене – меньше месяца. Она с мужем улетит, но не знает, куда. «Это нормально для нашей семьи», – посмеялась Мария.

Первое выступление в новом сезоне – уже в конце января. Хочется верить, что по его окончании у родной федерации будет повод, а главное – желание поздравить легкоатлетов своими силами.

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