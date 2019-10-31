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Ласицкене – о тренере: «Он был моим учителем физкультуры. Мы вместе выросли и стали трехкратными»
Трехкратная чемпионка мира заглянула на шоу известного комика.
Мария Ласицкене поговорила с Иваном Ургантов о своей карьере и планах на будущее. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту также рассказала о знакомстве с тренером Геннадием Габриляном.
«Он был моим учителем физкультуры. Мы вместе выросли вместе стали трехкратными. Мы прошли огромный путь, это очень почетно.
Когда-то пришла на урок физкультуры. К Габриляну бежали дети, которые его просто обожают. Он потом сказал, что сразу меня заметил. Сказал: «Приходи в спортивную школу». И мы начали заниматься. Я тогда и с барьерами бегала и снаряды метала. В итоге оказалось, что прыжки в высоту у меня лучше всего получаются.
Особенность моих тренировок заключается в том, что я очень хорошо слушаю тренера. Он ставит меня в такие условия, чтобы я выполняла то, что ему нужно. К Олимпиаде мы будем точно готовы», – рассказала Мария.
- Ранее Федерация бокса России подарила машины Марии Ласицкене и Анжелике Сидоровой за победы на ЧМ-2019.
- Ласицкене отдала этот подарок Геннадию Габриляну.
- Новый сезон Мария начнет 29 января на турнире в Германии.