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«Могу попробовать сыграть». Ласицкене готова заменить Акинфеева на Евро

«Могу попробовать сыграть». Ласицкене готова заменить Акинфеева на Евро
Eurosport

1 час назад

У Гилерме и Лунева появился серьезный конкурент.

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене предложила свою кандидатуру на место основного вратаря футбольной сборной России.

Спортсменка выложила видео из отпуска, на котором она встает в ворота и ногой отбивает удар. «Если Игорь Акинфеев так и не вернется к Евро-2020, могу попробовать сыграть. #НогаЛасицкене», – подписала легкоатлетка ролик.

  • На чемпионате мира в Дохе Ласицкене в первой же попытке преодолела планку на высоте 2,04 м.
  • Мария стала первой прыгуньей в высоту, выигравшей три ЧМ подряд.

Федерация бокса наградила Ласицкене вместо ВФЛА. Что это было и как поступила с подарками Мария

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