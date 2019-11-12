Eurosport
«Могу попробовать сыграть». Ласицкене готова заменить Акинфеева на Евро
У Гилерме и Лунева появился серьезный конкурент.
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене предложила свою кандидатуру на место основного вратаря футбольной сборной России.
Спортсменка выложила видео из отпуска, на котором она встает в ворота и ногой отбивает удар. «Если Игорь Акинфеев так и не вернется к Евро-2020, могу попробовать сыграть. #НогаЛасицкене», – подписала легкоатлетка ролик.
- На чемпионате мира в Дохе Ласицкене в первой же попытке преодолела планку на высоте 2,04 м.
- Мария стала первой прыгуньей в высоту, выигравшей три ЧМ подряд.
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