Российская легкоатлетка Мария Ласицкене предложила свою кандидатуру на место основного вратаря футбольной сборной России.

Спортсменка выложила видео из отпуска, на котором она встает в ворота и ногой отбивает удар. «Если Игорь Акинфеев так и не вернется к Евро-2020, могу попробовать сыграть. #НогаЛасицкене», – подписала легкоатлетка ролик.

На чемпионате мира в Дохе Ласицкене в первой же попытке преодолела планку на высоте 2,04 м.

Мария стала первой прыгуньей в высоту, выигравшей три ЧМ подряд.

Федерация бокса наградила Ласицкене вместо ВФЛА. Что это было и как поступила с подарками Мария

Качай приложение Eurosport для iOS и Android