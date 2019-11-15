Eurosport
Немецкая бегунья признана самой сексуальной спортсменкой мира. Ты бы тоже отдал за нее свой голос
Алиса Шмидт бесподобна.
19-летняя немецкая бегунья Алиса Шмидт была признана австралийским журналом Busted Coverage. Она и правда очень милая, а еще любит фото с беговой дорожки.
Алиса уже брала серебро чемпионата Европы по легкой атлетике, а ее мечта – олимпийская медаль Игр в Токио-2020.
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