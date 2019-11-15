19-летняя немецкая бегунья Алиса Шмидт была признана австралийским журналом Busted Coverage. Она и правда очень милая, а еще любит фото с беговой дорожки.

Алиса уже брала серебро чемпионата Европы по легкой атлетике, а ее мечта – олимпийская медаль Игр в Токио-2020.

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