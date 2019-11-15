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Немецкая бегунья признана самой сексуальной спортсменкой мира. Ты бы тоже отдал за нее свой голос

Немецкая бегунья признана самой сексуальной спортсменкой мира. Ты бы тоже отдал за нее свой голос
Евгений Коростелев

26 мин. назадОбновлено 11 мин. назад

Алиса Шмидт бесподобна.

19-летняя немецкая бегунья Алиса Шмидт была признана австралийским журналом Busted Coverage. Она и правда очень милая, а еще любит фото с беговой дорожки.

Алиса уже брала серебро чемпионата Европы по легкой атлетике, а ее мечта – олимпийская медаль Игр в Токио-2020.

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