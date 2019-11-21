Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин получил временный бан из-за дела Данила Лысенко.

Независимая организация Athletics Integrity Unit (AIU), которая занимается дисциплинарным регулированием в легкой атлетике, отстранила функционера из-за вмешательства в расследование дела российского прыгуна Данила Лысенко. Атлет подозревается в нарушении антидопинговых правил – он проигнорировал три допинг-контроля в течение 12 месяцев.

Помимо Шляхтина, временные отстранения получили многие другие представители ВФЛА, в том числе исполнительный директор Александр Паркин, начальник отдела спортивных программ организации Елена Орлова, антидопинговый координатор Елена Ионникова и тренер Лысенко Евгений Загорулько.

Лысенко – чемпион мира-2018 в помещении и вице-чемпион ЧМ-2017.

Ранее Ласицкене призвала Шляхтина подать в отставку.

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