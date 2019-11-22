Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене написала обращение к министру спорта РФ Павлу Колобкову и главе Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову.

«Министру спорта РФ и главе ОКР. Уважаемый Павел Анатольевич, ВФЛА в нынешнем формате и составе спасут лишь резкие меры: от скорейших внеочередных выборов, нового устава, глобального пересмотра всей структуры, вплоть до лишения государственной аккредитации. В России есть удачный опыт боксеров, паралимпийцев, изменивших все и за более короткие сроки. Никаких «подождем до окончания расследования» или «назначим пока кого-то из заместителей» не должно быть.

Новая команда, задача которой была вывести нас из допингового кошмара, оказалась ничем не лучше старой. А в чем-то даже хуже. Шляхтин и его команда должны незамедлительно покинуть занимаемые посты и больше никогда не возвращаться. И я буду добиваться этого. С вашей поддержкой или без.

Мария ЛасицкенеGetty Images

Уважаемый Станислав Алексеевич, после весеннего заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта глава государства утвердил перечень поручений. В одном из них ОКР рекомендовано в срок до 2 декабря принять исчерпывающие меры по восстановлению членства ВФЛА в IAAF. Как член комиссии атлетов ВФЛА я надеюсь на то, что ОКР опубликует в открытом доступе информацию о том, что было сделано вашей организацией в этом направлении за последние полгода. Думаю, что атлеты имеют право знать, как им помогают.

Уважаемые Павел Анатольевич и Станислав Алексеевич, вы регулярно говорите, что спортсмен – самая важная часть олимпийского движения и спорта в целом. Пришел тот момент, когда необходимо это наглядно продемонстрировать не на словах, а на деле. Наша легкая атлетика в агонии и медлить больше нельзя. Мы уже потеряли 4 года. Чистые атлеты все еще беззащитны и не уверены в том, что завтра они получат возможность выступать. В российской легкой атлетике, как и в стране в целом, есть много достойных и думающих людей, которые хотят и могут что-то изменить.

Поэтому не стоит ссылаться на то, что у нас некому будет заменить Шляхтина и его команду. Это неправда. То же самое относится и к разговорам о невозможности заменить тренеров, чьи «методы» всем прекрасно известны, а они продолжают работать в сборной. Очень надеюсь на то, что мы все-таки плывем с вами в одной лодке и действительно хотим перемен», – написала Ласицкене в инстаграме.

Ласицкене – первая и единственная в истории трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту (как среди мужчин, так и среди женщин).

В конце октября Марию признали лучшей легкоатлеткой года в Европе.

Ласицкене – о тренере: «Он был моим учителем физкультуры. Мы вместе выросли и стали трехкратными»

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