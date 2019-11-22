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Совет IAAF приостановил процесс восстановления членства ВФЛА
Другого и не ожидали.
Процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) приостановлен советом IAAF после отстранения главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина.
«Совет немедленно приостановил процесс восстановления ВФЛА, пока идет урегулирование обвинений», – цитирует Reuters президента рабочей группы IAAF по восстановлению России Руне Андерсена.
- ВФЛА лишена статуса с ноября 2016 года, российские спортсмены выступают под нейтральным статусом.
- Шляхтин и еще несколько чиновников были отстранены из-за вмешательства в расследование дела Данила Лысенко, который пропустил три допинг-теста.
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