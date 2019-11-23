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Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА
Первое изменение на пути к исправлению ситуации.
Дмитрий Шляхтин передал президиуму Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) заявление об уходе с поста президента организации.
Как сообщает ТАСС, Шляхтин подал заявления об отставке в связи с выдвинутыми против него и еще четырех сотрудников ВФЛА обвинений за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.
«Я передал президиуму заявление об уходе в отставку. Президиум сейчас будет избирать первого вице-президента, который будет исполнять обязанности президента ВФЛА. Все остальные вопросы будут рассматриваться на рабочей группе Олимпийского комитета России в понедельник и в Министерстве спорта РФ в среду. Больше я ничего не комментирую», – сказал Шляхтин на заседании президиума ВФЛА
На пост временного главы организации претендуют три вице-президента ВФЛА: главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга, спортивный директор ВФЛА Юлия Тарасенко и Марина Купцова.
Шляхтин возглавил ВФЛА в январе 2016 года. Его целью было восстановить членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), приостановленное в ноябре 2015 года в связи с крупнейшим в истории организации допинговым скандалом.
- В субботу Совет IAAF, опираясь на последние события, принял решение приостановить процесс восстановления ВФЛА. Более того, ВФЛА теперь может грозить полное исключение из IAAF.
- Российские легкоатлеты по причине дисквалификации национальной федерации вынуждены выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
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