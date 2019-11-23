Дмитрий Шляхтин передал президиуму Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) заявление об уходе с поста президента организации.

Как сообщает ТАСС, Шляхтин подал заявления об отставке в связи с выдвинутыми против него и еще четырех сотрудников ВФЛА обвинений за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.

«Я передал президиуму заявление об уходе в отставку. Президиум сейчас будет избирать первого вице-президента, который будет исполнять обязанности президента ВФЛА. Все остальные вопросы будут рассматриваться на рабочей группе Олимпийского комитета России в понедельник и в Министерстве спорта РФ в среду. Больше я ничего не комментирую», – сказал Шляхтин на заседании президиума ВФЛА

На пост временного главы организации претендуют три вице-президента ВФЛА: главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга, спортивный директор ВФЛА Юлия Тарасенко и Марина Купцова.

Шляхтин возглавил ВФЛА в январе 2016 года. Его целью было восстановить членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), приостановленное в ноябре 2015 года в связи с крупнейшим в истории организации допинговым скандалом.

В субботу Совет IAAF, опираясь на последние события, принял решение приостановить процесс восстановления ВФЛА. Более того, ВФЛА теперь может грозить полное исключение из IAAF.

Российские легкоатлеты по причине дисквалификации национальной федерации вынуждены выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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