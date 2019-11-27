Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не выступит на турнире в Глазго, который запланирован на 15 февраля 2020 года.

Организаторы вычеркнули ее имя из списка участниц из-за санкций, которые наложены на ВФЛА советом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

«Вчера нам пришел отказ из Глазго, организаторы турнира вычеркнули Машу из числа участниц. У нас уже было на руках приглашение на это соревнование, но теперь оно, как видите, аннулировано. Организаторы объясняют решение тем, что Ласицкене может не получить вовремя необходимый для выступления нейтральный статус», – цитирует ТАСС менеджера Ласицкене Ольгу Назарову.

26-летняя Мария в 2019 году в третий раз подряд выиграла чемпионат мира.

22 ноября процесс восстановления ВФЛА был приостановлен из-за нового скандала с участием экс-главы федерации Дмитрия Шляхтина.

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