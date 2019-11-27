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Ласицкене получила недопуск на турнир в Глазго
Организаторы считают, что трехкратная чемпионка мира не успеет получить нейтральный статус.
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не выступит на турнире в Глазго, который запланирован на 15 февраля 2020 года.
Организаторы вычеркнули ее имя из списка участниц из-за санкций, которые наложены на ВФЛА советом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
«Вчера нам пришел отказ из Глазго, организаторы турнира вычеркнули Машу из числа участниц. У нас уже было на руках приглашение на это соревнование, но теперь оно, как видите, аннулировано. Организаторы объясняют решение тем, что Ласицкене может не получить вовремя необходимый для выступления нейтральный статус», – цитирует ТАСС менеджера Ласицкене Ольгу Назарову.
- 26-летняя Мария в 2019 году в третий раз подряд выиграла чемпионат мира.
- 22 ноября процесс восстановления ВФЛА был приостановлен из-за нового скандала с участием экс-главы федерации Дмитрия Шляхтина.
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