Греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди вслед за Марией Ласицкене раскритиковала главу USADA Трэвиса Тайгарта, который грубо высказался в адрес российских спортсменов.

«Если честно, учитывая стероидосодержащее мясо и то, как в этой части мира учитывают пропущенные допинг-тесты, я должна сказать, что у USADA тоже не самая лучшая репутация. Для начала сосредоточьтесь на уборке своего дома», – написала 29-летняя Стефаниди.

Екатерини – олимпийская чемпионка 2016 года.

Президент USADA заявил, что определить чистых спортсменов в России очень сложно.

Ласицкене посоветовала ему следить за языком.

Ласицкене получила недопуск на турнир в Глазго

Качай приложение Eurosport для iOS и Android