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«Сосредоточьтесь на себе». Греческая легкоатлетка разнесла главу USADA вслед за Ласицкене

«Сосредоточьтесь на себе». Греческая легкоатлетка разнесла главу USADA вслед за Ласицкене
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 19 мин. назад

Не все иностранные спортсмены бездумно хейтят Россию.

Греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди вслед за Марией Ласицкене раскритиковала главу USADA Трэвиса Тайгарта, который грубо высказался в адрес российских спортсменов.

«Если честно, учитывая стероидосодержащее мясо и то, как в этой части мира учитывают пропущенные допинг-тесты, я должна сказать, что у USADA тоже не самая лучшая репутация. Для начала сосредоточьтесь на уборке своего дома», – написала 29-летняя Стефаниди.

  • Екатерини – олимпийская чемпионка 2016 года.
  • Президент USADA заявил, что определить чистых спортсменов в России очень сложно.
  • Ласицкене посоветовала ему следить за языком.

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