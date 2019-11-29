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«Сосредоточьтесь на себе». Греческая легкоатлетка разнесла главу USADA вслед за Ласицкене
Не все иностранные спортсмены бездумно хейтят Россию.
Греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди вслед за Марией Ласицкене раскритиковала главу USADA Трэвиса Тайгарта, который грубо высказался в адрес российских спортсменов.
«Если честно, учитывая стероидосодержащее мясо и то, как в этой части мира учитывают пропущенные допинг-тесты, я должна сказать, что у USADA тоже не самая лучшая репутация. Для начала сосредоточьтесь на уборке своего дома», – написала 29-летняя Стефаниди.
- Екатерини – олимпийская чемпионка 2016 года.
- Президент USADA заявил, что определить чистых спортсменов в России очень сложно.
- Ласицкене посоветовала ему следить за языком.
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