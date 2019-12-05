Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступило с предложением отстранить от работы руководство ВФЛА, тренерский и медицинский штаб сборной России по легкой атлетике, сотрудников национального и региональных центров спортивной подготовки (ЦСП), а также руководителей школ высшего спортивного мастерства (ШВСМ).

По информации ТАСС, РУСАДА считает идеальным вариантом по выходу из кризиса замену должностных лиц – новые составы утвердила бы специальная рабочая группа, собранная из делегатов РУСАДА, Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), Олимпийского комитета России (ОКР), министерства спорта России, а также отдельных представителей ВФЛА.

Недавно глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин ушел в отставку после скандала с фальсификацией справок для Данила Лысенко, пост временно заняла Юлия Тарасенко.

Главный тренер сборной России – олимпийский чемпион Юрий Борзаковский.

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