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Ласицкене – о мерах РУСАДА: «Думаю, опять все проигнорируют и мы пойдем по девятому кругу ада»
Мария поддержала предложенный проект мер, но выразила опасения, что они не будут реализованы.
Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене поддержала проект мер со стороны РУСАДА по восстановлению ВФЛА.
«Мне нравится основной посыл плана антикризисных мер РУСАДА. Происходящее сейчас – абсурд! Из кошмара, в который нас завели Шляхтин и его команда, нас якобы выводят... люди Шляхтина. Не нынешнее руководство легкой атлетики должно определять, кто будет готовиться к Олимпиаде, тренировать и как вообще нам жить дальше. ВФЛА и сборной требуются зачистки.
Все это должно было быть решено нынешними руководителями еще три года назад. А они просто перемешали людей и сделали вид, что всех поменяли и все исправили. И теперь у нас нет ни работоспособной ВФЛА, ни спортсменов, которые могут выступать на международных соревнованиях, ни легкой атлетики как таковой.
Правда, я думаю, что все опять все проигнорируют, сошлются на то, что это невыполнимо, и мы пойдем по девятому кругу ада, где отдуваться за всех будут лишь чистые спортсмены», – заявила Ласицкене РИА «Новости».
- Членство ВФЛА было приостановлено в 2015 году, с тех пор российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе.
- Из-за санкций Ласицкене не выступила на Олимпийских играх-2016 в Рио.
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