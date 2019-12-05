Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене поддержала проект мер со стороны РУСАДА по восстановлению ВФЛА.

«Мне нравится основной посыл плана антикризисных мер РУСАДА. Происходящее сейчас – абсурд! Из кошмара, в который нас завели Шляхтин и его команда, нас якобы выводят... люди Шляхтина. Не нынешнее руководство легкой атлетики должно определять, кто будет готовиться к Олимпиаде, тренировать и как вообще нам жить дальше. ВФЛА и сборной требуются зачистки.

Все это должно было быть решено нынешними руководителями еще три года назад. А они просто перемешали людей и сделали вид, что всех поменяли и все исправили. И теперь у нас нет ни работоспособной ВФЛА, ни спортсменов, которые могут выступать на международных соревнованиях, ни легкой атлетики как таковой.

Правда, я думаю, что все опять все проигнорируют, сошлются на то, что это невыполнимо, и мы пойдем по девятому кругу ада, где отдуваться за всех будут лишь чистые спортсмены», – заявила Ласицкене РИА «Новости».

Членство ВФЛА было приостановлено в 2015 году, с тех пор российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе.

Из-за санкций Ласицкене не выступила на Олимпийских играх-2016 в Рио.

«Шляхтина поменяли на Шляхтина». Ласицкене не поддержала новое назначение в ВФЛА

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