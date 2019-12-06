Дарья Клишина дала интервью «Ленте», в котором рассказала о России и США, призовых, угрозах и тату. Eurosport.ru собрал самые интересные ответы спортсменки.

Стереотипы о России в США

Шла как-то на тренировку, опаздывала. Тут какой-то молодой человек меня заметил, хотел познакомиться. Он заговорил, я что-то ответила. А у меня же акцент. Ну он спросил, из какой я страны. Сказала, что из России. Тогда он спросил, откуда именно. Я не стала уточнять, что из Твери, потому что это слишком долго объяснять. Сказала, что десять лет прожила в Москве. А он на меня так посмотрел удивленно и говорит: «Москва – это же город, а вокруг – пустота!» Будто у нас ничего кроме Москвы нет.

Он потом еще попросил мой номер, говорит, встретимся, сходим куда-нибудь. Понятно, что после его слов о России я уже не хотела общаться. С интеллектом у него проблемы, видимо. Что медведи в России по улицам ходят, тоже говорят. Некоторые здесь в это еще верят.

О призовых и месячных тратах в России и США

Конкретные цифры мне назвать сложно. Начнем с того, что в России можно тренироваться бесплатно. Если ты в сборной, то можешь рассчитывать практически на полное государственное обеспечение. Не нужно платить тренеру, не нужно платить за пользование спортивными объектами, за поездки на сборы, помощь врачей и массажистов. По сути, тратишься только в личных целях. Ну или если хочешь к своему врачу пойти, а в сборной тебя что-то не устраивает, это тоже за свой счет. В Америке же ты за все платишь сам. Да и в целом жизнь в США дороже.

В плане призовых могу сказать о себе, про остальных не знаю. В России было так: 10-15 процентов агенту, так же тренеру. Здесь я отдаю агенту 19 процентов, и все. Тренер часть от призовых не получает, ему я плачу отдельно.

Чтобы чувствовать себя комфортно, в месяц мне нужно около пяти тысяч долларов, наверное. Это без тренера.

О тату

Одна у меня татуировка – та, которую видно на фотографиях в купальнике. И ей уже 14 лет, не понимаю, почему все только сейчас заметили. Я ее сделала специально в этом месте, потому что так ее не видно на соревнованиях. Это была основная причина, хотя в комментариях много других называют. Особого смысла в ней нет, я просто выбирала нечто женственное. Поэтому набила цветок.

Об инстаграме

Конечно, многие пишут. В основном все зовут замуж. Из недавнего: какой-то молодой человек, явно не русскоговорящий, написал мне, что, когда читает произведения русской литературы, всегда представляет меня.

Что испытала, когда на меня подписался Криштиану Роналду? Это постоянный вопрос. У меня никогда не было кумира в спорте, я никогда не мечтала с кем-то познакомиться. Мне вот часто говорили, например: «Смотри, это же Усэйн Болт!» Ну а что Усэйн Болт? Мы каждые две недели на соревнованиях виделись, когда он еще выступал.

Об Олимпиаде в Рио

Некоторые люди называли меня предательницей. Но какая же я предательница, если я представляю Россию? Когда вся сборная в нейтральном статусе оказалась, никто спортсменов предателями не называл. Я старалась не обращать внимания, но это не очень получалось. Конечно, читала новости. А если кто и угрожал, то только на словах.

Олимпиада в Рио – самый обидный момент в карьере. Я была отлично готова физически и морально и должна была показать высокий результат. Но те две недели перед Играми так измотали, что я в своей готовности даже ушла в минус.

Клишина – двукратная чемпионка Европы и серебряный призер ЧМ-2017.

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