Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала вердикт ВАДА об отстранении России от крупных международных соревнований сроком на четыре года.

«Не сомневалась в подобном исходе. Не верила в рассказы о том, что все будет хорошо. Произошедшее сегодня – позор. Дальнейшие планы? Бороться за себя и выступать. Менять гражданство я никогда не собиралась, не планирую этого делать и сейчас.

Буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе. Я это делала все последние годы. Смущает лишь то, что атлеты одни в своей борьбе, и руководители нашего спорта все это время защищают нас только на словах», – написала 26-летняя Ласицкене, отметив аккаунты Министерства спорта и ОКР.

Муж Марии, комментатор Eurosport.ru Владас Ташев, дал эксклюзивный комментарий корреспонденту Александру Петрову. «Для легкоатлетов ничего не изменилось. Получаешь нейтральный статус каждый год. Он действует по 31 декабря любого года», – объяснил Ташев.

Ласицкене выиграла три подряд чемпионата мира и не была допущена на Олимпиаду-2016 без объяснения причин.

Российские спортсмены в ближайшие четыре года будут выступать на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.

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