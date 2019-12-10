Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене опубликовала открытое письмо министру спорта РФ Павлу Колобкову и главе ОКР Станиславу Позднякову после санкций ВАДА к российскому спорту.

«Меня лишили российского флага в конце 2015 года. А окончательно его вернут, скорее всего, лишь в 2024-м. Я не судья и не палач, чтобы выносить вердикт и приводить в действие наказание для тех, кто в этом виноват. Я легкоатлет, у которого накопилось множество вопросов. Так что же все-таки случилось с российской легкой атлетикой и ВФЛА в 2015 году? Мы провели внутреннее расследование? Кто в итоге был наказан? Ну, кроме тех попавшихся на допинге спортсменов и пяти-шести чиновников и тренеров, которых отстранила сама IAAF. Или мы просто со всем согласились и не стали ничего выяснять дальше?

Если были убраны главные зачинщики скандала, почему ситуация особо не изменилась? Почему в нашей легкой атлетике по-прежнему вовсю используют запрещенные препараты, спокойно работают тренеры спортсменов, пойманных на допинге, а чиновники-руководители фальсифицируют официальные документы? Неужели Министерство спорта и ОКР все эти четыре года устраивала работа руководства ВФЛА? Тогда о какой тяжелой ситуации в федерации сейчас все говорят, если Шляхтин и его команда все это время все делали правильно?

Устав ВФЛА начинается со слов о том, что основная цель федерации – развитие, совершенствование и популяризация легкой атлетики. А вы в курсе, что сейчас большинство региональных федераций еле сводит концы с концами, а на внутренних турнирах спортсмены в основном выступают за кубки и грамоты? Вы в курсе, что уровень результатов падает, а легкая атлетика уходит не только из телевизоров, но и из крупных российских городов, где уже почти не осталось открытых легкоатлетических стадионов? Разве все это не показатели работы?

Вы не сказали ни слова, когда глава ВФЛА Шляхтин начал намекать мне на отзыв нейтрального статуса за критику в его адрес. Вам кажется это нормой? Мне – нет. Хотя о чем я говорю, если даже сейчас вас устраивает, что человек, отстраненный AIU и выгнанный из федерации, руководит спортом в Самарской области и продолжает принимать участие в делах ВФЛА, вовсю протаскивая на руководящий пост свою правую руку. Не удивлюсь, если и апелляцию в CAS он подаст за счет Министерства спорта или ВФЛА.

Вам правда кажется, что нынешний президиум ВФЛА, состоящий всего из 10 человек (изначально их было 17), имеет право 11 декабря решать судьбу федерации на 2020 год? Мы заживем по-новому благодаря людям, которые последние годы безропотно соглашались со всеми решениями изгнанного руководителя? Мне интересно, что конкретно сделали Министерство спорта и ОКР за последние четыре года, дабы защитить лично меня? Вы же создали такое большое количество различных комиссий, но я нигде не нашла итоги их работы. А на сегодняшний день у меня нет нейтрального статуса и даже нет возможности получить его.

Вы хотите, чтобы я подала в суд лично на Шляхтина и ВФЛА, чьи «профессиональные» действия привели к нынешней ситуации? Хорошо, я рассмотрю такую возможность. Я уже пропустила одну Олимпиаду и полтора года международных соревнований. И, видимо, это не предел. Так кто в итоге в этом виноват? И кто вернет мне потерянное? Почему мы докатились до той ситуации, когда наличие нейтрального статуса должно радовать спортсмена? Я российский атлет, который хочет и имеет право беспрепятственно выступать на международной арене под российским флагом, слушая российский гимн. Я не хочу и не должна просыпаться утром, думая, будет ли сегодня у IAAF настроение допустить меня до соревнований.

Я часто слышу, в том числе и от вас, что Ласицкене только критикует на эмоциях и не предлагает, кто же должен прийти вместо проштрафившихся тренеров или чиновников. Меня удивляют подобные просьбы. Не я должна заниматься этим. Моя работа – прыгать. Я отчитываюсь перед вами своими результатами. Думаю, что в этом плане у вас ко мне на сегодняшний день нет особых претензий. Но и вы, на мой взгляд, должны отчитываться перед нами за свои действия. Всt-таки именно ваши организации руководят спортом в нашей стране. А сердце спорта – это атлеты.

Я понимаю, что, скорее всего, не получу ответов на все эти вопросы. Кто-то скажет, что я многого не знаю, а кто-то просто пожалеет. Мне ничего этого не нужно. Я хочу быть честна перед самой собой, болельщиками и молодыми атлетами. И хочу получить то, что мне принадлежит — право выступать. Всегда и везде. За это я и борюсь!» – цитирует обращение 26-летней Ласицкене «Чемпионат».

Российские спортсмены в ближайшие четыре года выступят на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.

Также Россия лишилась права на проведение крупных международных турниров.

Ласицкене: «Произошедшее сегодня – позор. Руководители нашего спорта защищают нас только на словах»

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