Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева прокомментировала решение ВАДА о санкциях к русскому спорту сроком на четыре года.

«Сказать, что это полная неожиданность, не приходится. На положительный результат никто не надеялся, благодаря вбросам информации в прессу две недели назад. Санкции жесточайшие, несправедливые, вопиющие и убийственные для российского спорта. Принимать все как есть или оспаривать решение в CAS, будем решать коллективно. Скоро нам предстоит совет РУСАДА, решение которого по данному вопросу, видимо и станет отправной точкой к действию.

Комиссия спортсменов ВАДА в своем выступлении перед принятием решения исполкома ВАДА призывала отстранить коллективно всех российских спортсменов и никого не допустить до ОИ в Токио. Мне сложно понять, защищает ли права наших чистых спортсменов решение исполкома ВАДА, давая возможность нашим спортсменам выступать под нейтральным флагом», – написала 37-летняя Исинбаева.

Исинбаева выиграла в Афинах-2004 и Пекине-2008.

Российские спортсмены в ближайшие четыре года выступят на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.

Также Россия лишилась права на проведение крупных международных турниров.

Россию отстранили от спорта на 4 года. Что это означает и какие турниры пострадают

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