Корреспондентка телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян подверглась сексуальным домогательствам во время благотворительного забега в городе Саванна, штат Джорджия, США.

Журналистка вела репортаж с места событий, когда один из бегунов, проносившихся мимо, шлепнул ее по попе. Видео эпизода опубликовала пользовательница твиттера под ником @GrrrlZilla; твит быстро стал вирусным, набрав шесть тысяч ретвитов и 36 тысяч лайков.

Бозарджян прокомментировала эпизод так: «Обращаюсь к мужчине, который шлепнул меня в прямом эфире этим утром. Ты нарушил мои права, объективировал и смутил меня. Ни одна женщина никогда не должна мириться с подобным – на работе или где-то либо еще».

Твит Алекс стал еще более вирусным – на данный момент он набрал 195 тысяч ретвитов и 719 тысяч лайков.

Директор Спортивного совета Саванны уже сообщил, что организация опознала нарушителя и отстранила его от всех соревнований.

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