Министр спорта России Павел Колобков предложил трехкратной чемпионке мира по прыжкам в высоту поучаствовать в реорганизации ВФЛА.

«Ласицкене я звонил, понимаю, что ее это очень сильно волнует, она переживает и за легкую атлетику, и за российский спорт. Очень важно, чтобы такие спортсмены высказывали позицию в отношении легкой атлетики. Я предлагаю ей принять участие в формировании всех необходимых органов федерации легкой атлетики и в общественной жизни – это очень важно, потому что проблем там было очень много. Поэтому мы, конечно, поддержим Марию и все сделаем для того, чтобы она участвовала в соревнованиях», – цитирует 50-летнего Колобкова ТАСС.

После санкций ВАДА Ласицкене обратилась к руководству российского спорта с открытым письмом.

Мария дважды выигрывала чемпионат мира под нейтральным флагом. Из-за отстранения ВФЛА она не выступила на Олимпиаде-2016.

Ласицкене: «Что сделали Министерство спорта и ОКР, чтобы защитить лично меня?»

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