Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене отказалась от предложения министра спорта Павла Колобкова поучаствовать в реформировании руководства ВФЛА.

«Я действительно общалась по телефону с министром спорта, но было это полмесяца назад, так что о его предложении узнала только из СМИ. По замыслу Колобкова, я должна буду тренироваться и прыгать, доказывать международным чиновникам, что я чистая и еще формировать руководство ВФЛА? А чем будут заниматься остальные?

Повторюсь, я не собираюсь лезть во власть. Я хочу, чтобы люди добросовестно и честно работали на своих должностях, именно для развития легкой атлетики и для спортсменов, а не для своих личных интересов», – цитирует Ласицкене «Российская Газета» .

После санкций ВАДА Ласицкене обратилась к руководству российского спорта с открытым письмом.

Мария дважды выигрывала чемпионат мира под нейтральным флагом. Из-за отстранения ВФЛА она не выступила на Олимпиаде-2016.

Колобков: «Предлагаю Ласицкене поучаствовать в формировании руководства ВФЛА»

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