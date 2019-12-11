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«А чем будут заниматься остальные?» Ласицкене отказалась формировать руководство ВФЛА

«А чем будут заниматься остальные?» Ласицкене отказалась формировать руководство ВФЛА
Eurosport

33 мин. назадОбновлено 16 мин. назад

Мария не хочет тянуть легкую атлетику в одиночку.

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене отказалась от предложения министра спорта Павла Колобкова поучаствовать в реформировании руководства ВФЛА.

«Я действительно общалась по телефону с министром спорта, но было это полмесяца назад, так что о его предложении узнала только из СМИ. По замыслу Колобкова, я должна буду тренироваться и прыгать, доказывать международным чиновникам, что я чистая и еще формировать руководство ВФЛА? А чем будут заниматься остальные?

Повторюсь, я не собираюсь лезть во власть. Я хочу, чтобы люди добросовестно и честно работали на своих должностях, именно для развития легкой атлетики и для спортсменов, а не для своих личных интересов», – цитирует Ласицкене «Российская Газета» .

  • После санкций ВАДА Ласицкене обратилась к руководству российского спорта с открытым письмом.
  • Мария дважды выигрывала чемпионат мира под нейтральным флагом. Из-за отстранения ВФЛА она не выступила на Олимпиаде-2016.

Колобков: «Предлагаю Ласицкене поучаствовать в формировании руководства ВФЛА»

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