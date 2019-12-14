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Юная бегунья с Филиппин выиграла 3 золота без обуви – она обмотала ноги пластырем и написала Nike
Не бывает непостижимых преград на пути к мечте.
Юная легкоатлетка с Филиппин стала трехкратной победительницей соревнований в самодельной обуви.
По информации World of Buzz, 11-летняя Рея Буллос выиграла дистанции на 400, 800 и 1500 метров. Внимание медиа она привлекла не только результатами, но и отсутствием спортивной обуви. Девочка обмотала ступни медицинским пластырем, на котором написала «Nike» и нарисовала лого компании. Вероятно, у ее родителей нет денег на качественную экипировку.
- Рея бежала на соревнованиях в подростковой возрастной категории.
- На турнире выступали сотни спортсменов.
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