Юная легкоатлетка с Филиппин стала трехкратной победительницей соревнований в самодельной обуви.

По информации World of Buzz, 11-летняя Рея Буллос выиграла дистанции на 400, 800 и 1500 метров. Внимание медиа она привлекла не только результатами, но и отсутствием спортивной обуви. Девочка обмотала ступни медицинским пластырем, на котором написала «Nike» и нарисовала лого компании. Вероятно, у ее родителей нет денег на качественную экипировку.

Рея бежала на соревнованиях в подростковой возрастной категории.

На турнире выступали сотни спортсменов.

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