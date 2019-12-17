Русским легкоатлетам могут отказать в получении нейтрального статуса на Олимпиаду

Глава World Athletics Себатьян Коэ не исключил, что российские легкоатлеты не получат нейтральный статус на Олимпийские игры 2020 года.

«Пока мы не будем полностью уверены в системе и не сможем полностью ей доверять, я не собираюсь рисковать и подвергать опасности карьеру чистых спортсменов, которые посвятили по крайней мере половину своих молодых жизней тому, чтобы здесь находиться.

Поэтому мы ввели статус нейтрального спортсмена. Мы не хотим запрещать атлетам соревноваться – нам удалось создать хорошо функционирующую систему. Но очевидно, что обвинения в адрес ВФЛА достаточно серьезные, чтобы приостановить данный процесс», – цитирует Коэ Inside The Games.

Процесс выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса был приостановлен 22 ноября из-за расследования о вмешательстве экс-главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина в дело прыгуна в высоту Данила Лысенко.

ВАДА запретило России выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом.

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