Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду-2020

Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпийские игры 2020 года в Токио из-за недостаточного финансирования со стороны государства.

«Есть риск, что украинские легкоатлеты вообще могут не поехать на Олимпиаду. Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, чтобы наши спортсмены завершили тренировки, и их выпустили. Подготовка команды к Олимпиаде фактически остановлена, и мы не сможем возобновить ее в январе–феврале. А процесс подготовки к таким крупным соревнованиям – это как доменная печь, если ее затушить, то потом понадобятся годы, чтобы ее заново запустить.

Даже те средства, которые есть у нас на счете, оставшиеся за прошлые месяцы, мы не можем использовать, поскольку их не выпускают по какому-то специальному распоряжению правительства. Есть запрет казначейству проводить платежи, кроме платежей первой необходимости«», – приводит «Диалог.UA» слова президента национальной федерации легкой атлетики Игоря Гоцула.

На ЧМ-2019 украинские легкоатлеты завоевали две серебряные медали.

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