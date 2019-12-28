Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене высмеяла работу ВФЛА – она заявила, что комиссия спортсменов при организации в последний раз собиралась в 2016 году.

«Комиссия спортсменов ВФЛА действительно существует лишь на бумаге и ни разу не собиралась с последних выборов ВФЛА в 2016-м... Знаю, что нынешний руководитель федерации потребовала подготовить годовой отчет о деятельности нашей комиссии, но с просьбой, чтобы ни в коем случае не звонили ее членам. Видимо, так готовили отчеты и в прежние годы. Иллюзия работы – коронка нынешней ВФЛА», – написала Ласицкене в сториз инстаграма.

Ранее глава федерации Дмитрий Шляхтин подал в отставку.

Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал ВФЛА провести полную замену руководства.

«А чем будут заниматься остальные?» Ласицкене отказалась формировать руководство ВФЛА

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