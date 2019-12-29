Российские легкоатлеты Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене написали открытое письмо руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Спортсмены жестко раскритиковали последние действия федерации и попросили руководство назвать конкретные шаги по выходу из кризиса.

Ранее в ноябре из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) объявил об отстранении главы организации Дмитрия Шляхтина, позже функционер сам подал в отставку. 22 ноября Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) рекомендовал на время прекратить допуск российских спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом и пересмотреть процедуру присвоения нейтрального статуса. Еще организация поставила на паузу процесс восстановления членства ВФЛА, который тянется с 2015 года. Позже ВФЛА объявила, что внеочередная отчетно-выборная конференция организации состоится лишь 28 февраля.

Мария ЛасицкенеGetty Images

«Руководству ВФЛА. Перед Новым годом члены комиссии спортсменов ВФЛА (многие из них только недавно узнали о том, что они уже много лет являются членами данной комиссии) хотели провести заседание. Но на днях в СМИ появилось сообщение о снятии с Марины Купцовой обязанностей председателя Комиссии спортсменов (при этом фамилии нового председателя названо не было). А в субботу (28 декабря) состав Комиссии спортсменов с сайта ВФЛА попросту исчез.

Дабы наша инициатива не была объявлена ВФЛА нелегитимной, мы решили изложить свои мысли и вопросы к руководству федерации в этом открытом письме (копия письма направлена и в ВФЛА).

1. Президиум ВФЛА мог еще на заседании от 23 ноября назначить дату внеочередных выборов нового руководства, ориентировочно на конец января. И тогда у нас (атлетов) сохранялись бы шансы на международный зимний сезон. Почему это не было сделано? С выборами, назначенными на 28 февраля про зимний сезон нам всем, скорее всего, можно забыть. Всем (похоже, кроме руководства ВФЛА) понятно, что World Athletics не будет делать никаких движений пока не произойдет смена нынешнего руководства. Прозвучавший ответ – так удобней членам конференции, которые в конце февраля приедут на чемпионат России, не выдерживает никакой критики!

2. Что конкретно было сделано ВФЛА за последние полтора месяца для того, чтобы процесс выдачи нейтральных статусов был возобновлен? Кому вы писали? Кто вел переписку? Какие письма были направлены и на какие адреса? Какие получили ответы? Какие шаги еще были предприняты? Что еще собираетесь делать (с учетом разных вариантов развития событий)? И когда?

3. Минспорт РФ поставил перед ВФЛА задачу до 3 декабря во взаимодействии с РУСАДА разработать и утвердить «дорожную карту» по устранению федерацией нарушений антидопинговых правил. Но она до сих пор не утверждена, хотя с момента дедлайна прошел почти месяц. «Карту» предложенную РУСАДА мы давно уже видели. Где «карта» ВФЛА и что в ней? Где итоговый вариант? Где мы можем с ним ознакомиться? С кем этот план обсуждался и кем конкретно принимался? Кто и за какой пункт при реализации «дорожной карты» несет ответственность?

4. До 11 декабря вы должны были подготовить ответ AIU, связанный с обвинениями ВФЛА касательно «дела Лысенко». Федерация отчиталась российским СМИ, что направила ответ в срок. Но чуть позже AIU сообщил, что вместо ответа вы попросили отсрочку до 2 января. Почему ответ не был предоставлен в срок? Зачем вы обманули прессу, и всех нас сообщив, что уже отправили ответ? Когда теперь вы планируете его отправить?

С нетерпением ждем ответов.

С глубоким уважением ко всем спортсменам, тренерам и любителям легкой атлетики, члены комиссии спортсменов ВФЛА Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене», – написала легкоатлетка под публикацией в инстаграме.

«Ответ на открытое письмо спортсменов будет направлен в понедельник», – цитирует пресс-атташе ВФЛА Наталью Юхареву РИА «Новости».

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Ласицкене – трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту. Из-за отстранения ВФЛА она не выступила на Олимпийских играх-2016 в Рио.

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