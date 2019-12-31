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«Ваш ответ – неуважение ко мне». Ласицкене резко отреагировала на предложение ВФЛА встретиться

«Ваш ответ – неуважение ко мне». Ласицкене резко отреагировала на предложение ВФЛА встретиться
Eurosport

14 мин. назад

Ни на какой контакт Мария не пойдет.

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на предложение руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) провести встречу.

«Этот якобы ответ ВФЛА – неуважение ко мне как к спортсмену. Лично я встречаться с нынешним руководством ВФЛА не планирую ни 10 января, ни в дальнейшем», – написала Ласицкене в инстасторис.

  • Ласицкене, Анжелике Сидоровой и Сергею Шубенкову было предложено провести переговоры с членами комиссии спортсменов ВФЛА 10 января.
  • Ласицкене – трехкратная чемпионка мира, в 2019 году Мария была признана лучшей легкоатлеткой Европы.

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