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Шубенков вслед за Ласицкене отказался от встречи с ВФЛА
Руководство русской легкой атлетики почему-то очень боится открытости.
Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков недоволен ответом ВФЛА на открытое письмо, которое подписал вместе Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.
«Уважаемое руководство ВФЛА! Бросать тренировки и летать в Москву на разговор без четкой заранее составленной повестки считаю невозможным. Чтобы было понятно, о чем встречаться, настаиваю на однозначных и предметных ответах на вопросы, заданные ранее в открытом письме», – написал 29-летний легкоатлет.
- Шубенкову, Ласицкене и Сидоровой было предложено провести переговоры с членами комиссии спортсменов ВФЛА 10 января.
- Сергей выигрывал медали на четырех чемпионатах мира подряд.
«Ваш ответ – неуважение ко мне». Ласицкене резко отреагировала на предложение ВФЛА встретиться
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