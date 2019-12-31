Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков недоволен ответом ВФЛА на открытое письмо, которое подписал вместе Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.

«Уважаемое руководство ВФЛА! Бросать тренировки и летать в Москву на разговор без четкой заранее составленной повестки считаю невозможным. Чтобы было понятно, о чем встречаться, настаиваю на однозначных и предметных ответах на вопросы, заданные ранее в открытом письме», – написал 29-летний легкоатлет.

Шубенкову, Ласицкене и Сидоровой было предложено провести переговоры с членами комиссии спортсменов ВФЛА 10 января.

Сергей выигрывал медали на четырех чемпионатах мира подряд.

«Ваш ответ – неуважение ко мне». Ласицкене резко отреагировала на предложение ВФЛА встретиться

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