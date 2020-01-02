На летних и зимних Играх сделано все, чтобы участники добивались высоких результатов и не отвлекались на события из внешнего мира. В Олимпийскую деревню не пускают журналистов и родителей, поэтому спортсмены сосредоточены только на выступлениях. Но у такой закрытости есть и другая особенность – это идеальная среда для того, чтобы встретить любовь.

В Мельбурн в 1956-м почти все сборные добирались по морю – советская делегация, например, месяц плыла на теплоходе «Бирма» до Австралии и после церемонии закрытия еще 30 дней тряслась на корабле «Грузия», чтобы попасть домой. Сколько длился путь сборной Чехословакии, неизвестно, но легкоатлетка из Праги Ольга Фикотова точно размышляла, как круто все повернулось в ее судьбе.

Студентка медфакультета Карлова университета в детстве считала, что обязательно станет классным хирургом-ортопедом. Но спортивную девочку заметили в баскетбольной секции и в 1953-м пригласили в столичную «Спарту». В июне 1954-го Ольга участвовала в женском Евробаскете – в последнем групповом этапе Чехословакия проиграла только Советскому Союзу и взяла серебро континента.

По возвращении с чемпионата с Фикотовой встретился рекордсмен мира в метании диска Зденек Чигак. Девушка пришла к нему на тренировку и внезапно с первого раза швырнула снаряд на 33 метра. С тех пор занятия на корте с оранжевым мячом Оля совмещала с легкоатлетическим манежем. «Мой пожилой тренер всегда говорил: «При твоей физической готовности нужно только подогнать технику и совместить ее с ритмом», – с улыбкой вспоминала чешка.

Чтобы сделать из баскетболистки метательницу диска, коуч постоянно включал через динамики стадиона вальс «На прекрасном голубом Дунае» Штрауса и заставлял выполнять оборот за оборотом. Параллельно Фикотова выступала за пражскую «Спарту» в чехословацкой лиге и за пару месяцев до отплытия на Олимпиаду стала вице-чемпионкой страны по баскетболу. От начала тренировок в манеже до отбора в легкоатлетическую сборную у девушки ушло меньше двух лет. Да, в 50-е уровень соревнований требовал не так много, как в 2020-е.

Олимпийская деревня в Мельбурне привела Ольгу в дикий восторг. Общительная чешка из закрытой коммунистической страны без конца гуляла в окружении других спортсменов, улыбалась всем подряд и обменивалась с атлетами сувенирными футболками. «Главный урок, который я вынесла из Олимпиад, – если хочешь общаться с людьми, не нужно знать язык. У тебя есть улыбка, есть рукопожатие, есть сердце», – уверена Фикотова.

На второй день Игр Оля в хорошем настроении закончила тренировку. При выходе из трейлера со снаряжением жизнерадостная девушка решила, как будет здорово и весело, если расстояние в пару шагов преодолеть в пару прыжков. И на втором скачке спортсменка не заметила входящих легкоатлетов из сборной США и рухнула в объятья широкоплечему парню в свитшоте с тремя буквами «U.S.A.» «Привет, я Хэл», – со смешком представился незнакомец.

Харольд Коннолли тоже впервые участвовал в Играх и для него все было в новинку. За месяц до Олимпиады американец как раз установил мировой рекорд в метании молота и приехал в Мельбурн фаворитом с надеждой утереть нос вечному сопернику, Михаилу Кривоносову из СССР. Но очаровательная чешка вскружила Хэлу голову. «Никогда бы не подумал, что коммунисты могут быть свободными», – признавался потом Коннолли.

Ольга Фикотова, Харольд Коннолли, Олимпийские игры-1960 в РимеGetty Images

Парочка гуляла вечерами напролет и быстро поняла, сколько между ними общего. Как и говорила Ольга, знание языка не требовалось: общались на смеси ее ломаного английского и его фрагментарного немецкого. Единство во взглядах на жизнь и мыслях быстро переросло из любопытства во влюбленность. И повезло, что их финальные соревнования поставили на стартовые дни Олимпиады – оба взяли золото в своих видах, до отплытия кораблей оставалось две недели, и роман быстро развивался на глазах всех любопытных из мельбурнской Деревни.

Чехословацкой делегации не очень нравились отношения девушки с представителем капиталистического строя. Спортсмены сборной выговаривали ей за встречи с Этим Американцем. Ольга с Хэлом устроили свидание на концерте в рамках культурной программы ОИ, и девушка увидела в зале двух руководителей из олимпийского комитета ЧССР. Она потащила спутника к ним, но один из боссов при виде Коннолли молча отвернулся, а другой буркнул «Извините» и тоже отвел взгляд. «Почему они не разговаривают со мной, у меня нет заразной болезни?» – воскликнул Харольд. «Ох, потом поймешь, пойдем на наши места», – подтолкнула бойфренда Фикотова. Но внутренне она, конечно, сильно перепугалась такой реакции начальников.

Расставание в Мельбурне прошло очень тяжело, но это не было похоже на типичный курортный роман, после которого люди расстаются с обещанием писать, никогда больше не встречаются и вспоминают об этом как о мимолетном увлечении. Уже через пару писем Хэл сделал Оле предложение выйти за него замуж, но вряд ли он знал, что для этого девушке нужно получить разрешение властей на брак с иностранцем.

Ольга Фикотова, Харольд Коннолли, Олимпийские игры-1960 в РимеGetty Images

Бюрократия сильно затягивала процесс, и раздраженный Коннолли спросил невесту: «Почему бы не написать письмо вашему президенту?» Фикотова впала в ступор и ответила что-то в духе: «Ну, не знаю почему, но не можем, ведь мы так не делаем». Харольд уговорил любимую, и вскоре они оба составили обращение лидеру Чехословакии.

Еще через несколько дней глава ЧССР Антонин Запотоцкий открывал конгресс по делам спорта, и в зале слово попросил легенда чешского спорта, стайер Эмиль Затопек. Он рассказал о помолвке Ольги и Хэла, но Запотоцкий ответил, что ему некогда заниматься личными делами других. Но тем не менее уже на следующий день Фикотовой принесли письмо с приглашением на прием.

Президенту нашептали, что у отца Коннолли в Штатах рекламный бизнес, и свадьба сына на чешке нужна ему для продвижения. Оля была в шоке и ярости одновременно. «Господин президент, у вас неверная информация, папа моего жениха – ветеран войны и находится в больнице с тяжелым ранением. Тот, кто донес вам такие сведения, – лжец», – внешне спокойно произнесла девушка, хотя внутри все бушевало. «Хорошо, чего вы тогда хотите от меня?» – спросил Запотоцкий. Фикотова попросила лишь о добром слове и благословении, тот согласился, и в течение недели чиновники выписали легкоатлетке разрешение на брак.

Харольд уже ездил по всей Европе как посол доброй воли Госдепартамента США и по окончании тура прилетел в Чехословакию. Им шепнули, что свадьба в субботу или воскресенье не понравится властям, поэтому Ольга назначила важную дату на среду. Влюбленные никому не говорили о том, когда состоится церемония, но кто-то из окружения все же проболтался. Поэтому когда они приехали на Староместскую площадь в Праге, то безумно удивились стоявшей толпе.

Ольга Фикотова (Чехословакия), Харольд Коннолли (США), свадьба в Праге, 1957 годGetty Images

Молодоженов встречали 30 тысяч радостных горожан. Одни пришли посмотреть на шафера Коннолли Эмиля Затопека, другие – на жену Эмиля и подружку невесты, копьеметательницу Дану Затопкову, третьи – просто на живого американца, потому что никогда прежде не видели человека с другой стороны железного занавеса. Ольга с Хэлом дали друг другу клятвы в вечной любви в двух церквях, католической и протестантской, и почувствовали себя абсолютно счастливыми. «Люди пели, веселились и гуляли вместе с нашей свадьбой, – радовалась Фикотова. – Пражские полицейские улыбались и махали нам, когда просили людей пропустить нас. Только тогда поняла, насколько это особенный момент».

Хэппи-энд, как в кино? Как бы ни так. Уже на паспортном контроле в Вене Ольга поняла, что что-то не так – все подходили к стойке с нормальными загранпаспортами, а у нее на руках только бумажное разрешение на выезд за границу. В Вашингтоне чиновник в посольстве заявил, что дальше Штатов ей не выехать, а через пару месяцев пришло письмо от Олимпийского комитета ЧССР: «Мы больше не считаем вас гражданином нашей страны, а если вы не тренируетесь в Праге, то не выступаете за нашу сборную». Девушка обещала президенту не предавать Чехословакию, а теперь спортивные власти так ее подставили.

Денег у олимпийских чемпионов не хватало. Они прилетели в Бостон с 35 центами на двоих в кармане, причем для покупки обратных билетов Хэл продал один из соревновательных молотов. Коннолли давным-давно получил образование учителя истории, но по вакансии его взяли только агентом в страховую контору. Фикотова тоже забыла о мечте стать хирургом-ортопедом и мыла полы в газете The Boston Globe за 400 долларов в месяц. Нужно ведь на что-то жить.

Ольге не было и 30, когда она осталась без сборной и следующих Олимпиад. Оставался один выход: принять американское гражданство. Ей быстро сделали паспорт, ведь она уже замужем за подданным Соединенных Штатов. В Рим-1960 Фикотова-Коннолли поехала и сразу почувствовала себя на месте мужа – теперь с ней не общались бывшие друзья по сборной ЧССР. Пропаганда сработала на отлично. Чешские медиа транслировали одну точку зрения, местного Олимпийского комитета: «Фикотова сбежала в другую страну, предала родину и отказалась от выступлений за национальную команду».

Уже в Мехико-1968 обстановка нормализовалась, и Оля поздоровалась с бывшими соотечественниками по-чешски. Они глядели на нее во все глаза и через паузу осторожно приветствовали беглянку в ответ. Потом кто-то из спортсменов не выдержал и спросил: «Ладно, ты и правда сбежала или нам все наврали?» Наконец в сборной все узнали правду про визу и телеграмму от НОК.

Но Мельбурн-1956 так и остался для Фикотовой и Коннолли главным успехом. Оба били мировые рекорды и побеждали на американском уровне, но на Олимпиадах они не забирались даже в топ-5. Бывшая чехословачка получила еще один момент триумфа – в Мюнхене-1972 она несла флаг сборной США на открытии Игр. Так ее новая родина признала заслуги, от которых запросто отказалась старая.

Ольга Фикотова-Коннолли, знаменосец сборной США на Олимпийских играх-1972 в МюнхенеGetty Images

С распадом Чехословакии Фикотову пригласило в Прагу руководство обновленного Олимпийского комитета. Она прилетела в 2006-м, после почти 50-летнего отсутствия, и сразу почувствовала дух перемен. «Эти ребята еще не родились или ходили в подгузниках, когда я соревновалась, – рассмеялась чемпионка. – Мы быстро практически подружились, но сейчас все совершенно по-другому. Я уже американка».

Ольга и Харольд развелись в 1974 году после 17 совместных лет. У них четверо детей, которые тоже выбрали спорт. Старший, Марк, играл в баскетбол в университете, затем перешел в бокс. Джим стал чемпионом NCAA по десятиборью. Дочь Мерья привела сборную универа к национальному титулу по волейболу. Только младшенькая Нина занимается госпел-музыкой и не борется за медали, как вся ее семья.

Олимпийские чемпионы Харольд Коннолли и Ольга Фикотова с сыномGetty Images

Сейчас Ольге 87 лет, и она все еще в спорте – два года назад переехала в Неваду и устроилась тренером в фитнес-клуб. Хэла не стало еще в 2010-м. 79-летний олимпионик привычно крутил педали дома на велотренажере, внезапно почувствовал укол в сердце и свалился с седушки. Вторая жена, тоже спортсменка и участница летних Игр, обнаружила его уже бездыханным, с пробитой от падения на бетонный пол головой.

«Я влюбилась в этого мужчину и до сих пор люблю его», – с грустной нежностью сказала Фикотова. Она по-прежнему видела в нем парня, в объятья которого упала тогда, в Мельбурне. С которым гуляла вечерами напролет после олимпийского золота. И который поддерживал ее тогда, когда отвернулся целый коммунистический строй. Они победили вместе, потому что любовь сильнее государственных машин.

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