В Канаде проживает и соревнуется 24-летняя девушка – Джорджия Элленвуд. Юная легкоатлетка выступает под кленовым флагом в семиборье и неоднократно завоевывала награды на различных соревнованиях, в том числе на Панамериканских и университетских.

Изучать ее инстаграм очень увлекательно – там есть фото с соревнований и с отдыха. Взгляни, какая она замечательная.

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