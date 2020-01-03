Eurosport
Твои праздники спасет милая канадская легкоатлетка. Смотришь на нее – и настроение поднимается
Джорджия Элленвуд – девушка из сказки.
В Канаде проживает и соревнуется 24-летняя девушка – Джорджия Элленвуд. Юная легкоатлетка выступает под кленовым флагом в семиборье и неоднократно завоевывала награды на различных соревнованиях, в том числе на Панамериканских и университетских.
Изучать ее инстаграм очень увлекательно – там есть фото с соревнований и с отдыха. Взгляни, какая она замечательная.
Другие красавицы в подборках Eurosport.ru:
По фото этой фитнес-леди можно учить географию. Но уж больно сложно оторвать взгляд от нее самой
Конькобежка из Эстонии роскошна и в комбинезоне, и в цивильном. Ее инстаграм – отличное начало года
Горячая журналистка брала интервью у Кузнецова и Панарина. Ее инстаграм не хуже текстов