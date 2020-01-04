Достижения

В 2010-х годах Усэйн Болт тотально доминировал в легкой атлетике: на Олимпиаде-2012 в Лондоне ямайский бегун выиграл три золотые медали (100 м, 200 м и эстафета 4x100 м), через четыре года в Рио – повторил достижение.

Помимо великолепных спортивных результатов, Болт сделал куда более важную вещь: раскачал застывший мир легкой атлетики, который давно начал уступать другим видам спорта в зрелищности. На Олимпиаде в Лондоне Болт настаивал, чтобы журналисты называли его «живой легендой», и спорил с судьями, требуя отдать ему эстафетную палочку в качестве сувенира.

Усэйн БолтGetty Images

В отсутствие ямайца легкая атлетика 2010-х была бы куда более скучной; Усэйн вышел за пределы своего вида спорта и увековечил себя как бренд, стал самостоятельным явлением, которое интересует публику сильнее, чем целые легкоатлетические турниры без Болта.

Цитата

Усэйн знает себе цену, и в его словах нет ни нотки кичливого самодовольства – он полностью заслужил свой статус живой иконы: «Вполне могу сказать, что я легенда, ведь я ей и являюсь. Мне не найти слов, чтобы описать все то, что я сделал за эти годы. Очень горжусь собой».

Сколько заработал

В 2010 году Болт заключил контракт с Puma – в то время СМИ писали, что это самое дорогое соглашение в истории спорта. Позже выяснилось, что в период с 2010 по 2013 гг. Усэйн получал от Puma по 9 млн долларов ежегодно. Затем бегун подписал с промышленной компанией пожизненный контракт: до завершения карьеры Puma платила ему $10 млн в год, затем ямаец начал получать по $4 млн.

Невероятная популярность Болта превратила его жизнь в сказку: в 2010-х он назаключал кучу рекламных контрактов; бренды выстраивались к нему в очередь – помимо Puma, спонсорами ямайца стали Hublot (швейцарские часы), Gatorade (производитель спортивных напитков), ANA (японские авиалинии), а также Visa, интернет-провайдер Virgin Media, Soul Electronics, Nissan Motor и другие.

Благодаря всему этому журнал Forbes уже в 2012 году оценил состояние Болта в $20 млн и признал его богатейшим легкоатлетом в мире.

Что дальше

После завершения карьеры в легкой атлетике в 2017-м Болт попробовал силы в профессиональном футболе, но ожидаемо не снискал успеха. Сейчас ямаец отдыхает на заслуженной пенсии и изредка устраивает фановые забеги: то обгонит такси на дистанции 50 м, то порвет спринт в состоянии невесомости.

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