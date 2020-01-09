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Ласицкене и Шубенков призвали ВФЛА ускорить выборы нового руководства
Российские легкоатлеты не закончили войну с национальной федерацией.
Комиссия спортсменов ВФЛА отказалась прийти на заседание президиума 10 января и порекомендовала перенести дату выборов нового руководства федерации.
Сегодня, 9 января, состоялось заседание комиссии, в которую входят чемпионы мира Мария Ласицкене и Сергей Шубенков. Легкоатлеты призвали ВФЛА перенести дату выборов руководства с 28 февраля как минимум на 12 февраля и повторно отказались от встречи с президиумом 10 января.
Также комиссия вновь направит в ВФЛА вопросы из открытого письма с просьбой дать публичные ответы.
- Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал ВФЛА провести полную замену руководства.
- Ласицкене – трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту. Из-за отстранения ВФЛА она не выступила на Олимпийских играх-2016 в Рио.
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