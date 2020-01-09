Ласицкене и Шубенков призвали ВФЛА ускорить выборы нового руководства

Комиссия спортсменов ВФЛА отказалась прийти на заседание президиума 10 января и порекомендовала перенести дату выборов нового руководства федерации.

Сегодня, 9 января, состоялось заседание комиссии, в которую входят чемпионы мира Мария Ласицкене и Сергей Шубенков. Легкоатлеты призвали ВФЛА перенести дату выборов руководства с 28 февраля как минимум на 12 февраля и повторно отказались от встречи с президиумом 10 января.

Также комиссия вновь направит в ВФЛА вопросы из открытого письма с просьбой дать публичные ответы.

Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал ВФЛА провести полную замену руководства.

Ласицкене – трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту. Из-за отстранения ВФЛА она не выступила на Олимпийских играх-2016 в Рио.

«Зачем вы обманули прессу и всех нас?» Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к ВФЛА

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