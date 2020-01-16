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Исинбаева вошла в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию

Исинбаева вошла в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию
Eurosport

1 час назад

Документ подписал Владимир Путин.

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева вошла в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Полный список фамилий доступен на официальном сайте Кремля. Распоряжение о создании рабочей группы подписал президент РФ Владимир Путин.

  • Путин предложил внести поправки в Конституцию в послании Федеральному собранию.
  • После послания Дмитрий Медведев объявил об отставке Правительства – таким образом, пост покинул и министр спорта Павел Колобков.

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