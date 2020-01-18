Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) не собирается передавать во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) пробы бегуна Мо Фара в рамках дела его бывшего тренера Альберто Салазара.

Ранее Салазар был отстранен на четыре года в связи с обвинением в контрабанде тестостерона. У публики сразу возникли подозрения: если Салазар был связан с допингом, возможно, правила нарушали и его подопечные? Однако UKAD отклонило просьбу передать образцы Фара, аргументировав это тем, что повторная проверка может испортить пробы, которые должны храниться 10 лет для возможности тестирования в будущем с использованием новых методов обнаружения.

«Причина, по которой мы помещаем образцы в хранилище, заключается в том, что мы сможем провести повторные исследования, когда наука продвинется вперед. Поэтому каждый раз, когда мы открываем образец, чтобы его изучить, мы теряем возможность найти что-то новое», – заявила исполнительный директор UKAD Николь Сапстид.

На решение UKAD не передавать образцы иронично отреагировал российский легкоатлет Сергей Шубенков. «А че, так можно было?» – написал он в твиттере.

Фара – четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы.

В 2013 году Фара был удостоен звания командора и награжден Орденом Британской империи. В 2017-м ему присвоили титул рыцаря-бакалавра.

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