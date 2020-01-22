Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара отреагировал на отказ антидопингового агентства Британии (UKAD) выдать его пробы в связи с делом тренера Альберто Салазара, замешанного в допинг-скандале.

«Я видел упоминания моего имени в связи с UKAD, ВАДА и ситуацией с повторной проверкой проб. Для ясности скажу так: я не консультировался по этому поводу и рад тому, что любой антидопинговый орган может в любое время проверить любую мою пробу. Уже много раз об этом говорил», – написал 36-летний Фара.

Фара – четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы.

В 2013 году Фара был удостоен звания командора и награжден Орденом Британской империи. В 2017-м ему присвоили титул рыцаря-бакалавра.

Британцы отказались передавать пробы Фара ВАДА. Его тренера отстранили за контрабанду тестостерона

Подписывайся на нас Вконтакте