Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене оценила шансы выступить на зимних турнирах и Олимпийских играх.

«Думаю, шансов выступить зимой на международной арене и на Олимпиаде очень мало. Руководство ВФЛА ничего не делает в этом вопросе для атлетов. Они просто пытаются остаться у власти и абсолютно не стесняются этого. С учетом нынешней ситуации не исключаю, что меня не пустят на вторую Олимпиаду подряд. Но я буду бороться до конца. Хотя надежды на успех мало, – цитирует 27-летнюю Ласицкене «Р-Спорт».

«Рассматриваю вариант подачи в суд на ВФЛА. Если суд откажется принять мое заявление на ВФЛА как общественную организацию, то буду подавать в суд на конкретных людей. На тех, кто будет официально признан виновным в деле с липовой справкой Лысенко, и на нынешнее руководство федерации. Их действия привели и приводят к моим потерям – моральным, имиджевым и материальным. По предварительным подсчетам, в случае полного пропуска зимнего сезона это будет многомиллионный иск», – добавила легкоатлетка.

Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал ВФЛА провести полную замену руководства.

Ласицкене – трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту. Из-за отстранения ВФЛА она не выступила на Олимпийских играх-2016 в Рио.

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