Тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин до сих пор работает на сборах, несмотря на пожизненную дисквалификацию.

В 2015 году РУСАДА начало расследование в отношении тренера – его ученики фигурировали во множестве скандалов, связанных с допингом. По ходу разборок Виктор по собственной инициативе покинул пост в центре спортивной ходьбы в Саранске. После его признали виновным в нарушении или попытке нарушения антидопинговых правил, и в 2016 году ВФЛА утвердила решение РУСАДА о пожизненном отстранении Чегина.

По словам генерального директора Российского антидопингового агентства Маргариты Пахноцкой, тренер до сих пор приезжает на сборы, и организация ничего не может с этим сделать. «Чегин никак не может остановиться. Видимо, человек идейный. Но мы тоже не останавливаемся. Не знаю, по какой причине он не теряет энтузиазма, может, это дерзость какая-то, нужен адреналин ему. Но Чегин работает по сей день, он на сборах, представляете?

Его прячут с охраной. Он ходит с капюшоном, в очках, меняет машины. Но чтобы поймать его, нужна полиция, оперативно-розыскная деятельность, прослушка и так далее. У РУСАДА нет права на оперативно-розыскную деятельность», – приводит слова функционера РИА «Новости».

Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал ВФЛА провести полную замену руководства.

Центр олимпийской подготовки по спортивной ходьбе в Саранске назван в честь 57-летнего тренера.

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