Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова считает, что российские легкоатлеты пропустят международный зимний сезон.

«Вместо того, чтобы как обычно анонсировать свои ближайшие старты, приходится констатировать тот факт, что зимний сезон медленно, но верно накрывается медным тазом.

На «Русской Зиме» меня не будет. Но так как мое наивное сердечко все еще надеется попасть на чемпионат мира, встречаемся с вами на чемпионате Москвы, попробуем там начать сезон. 27 января, понедельник, манеж ЦСКА. Официально начало в 17:30, но я начну попозже, так что не бойтесь опоздать. Вход свободный. Приходите», – написала 28-летняя Сидорова.

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