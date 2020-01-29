Российская легкоатлетка Мария Ласицкене высказалась о необходимости российских атлетов выступать под нейтральным флагом.

«Стыдно, что в принципе дошло до такой ситуации. Есть внутренние проблемы, которые за четыре года так никто и не решил. Люди не понимают, что спортсмен очень многое отдает своему делу. Век легкоатлета заканчивается в 40 лет, и у меня нет времени ждать, когда положение улучшится. Я спортсменка, показываю свой профессионализм и завоевываю медали в секторе. Для меня недопустимо, чтобы моя карьера была разрушена таким образом», – цитирует Марию РИА «Новости».

Российские легкоатлеты не могут получить нейтральный статус из-за пассивной позиции ВФЛА.

Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал ВФЛА провести полную замену руководства.

Ласицкене: «Рассматриваю вариант подачи в суд на ВФЛА. Это будет многомиллионный иск»

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