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The Guardian: легкоатлетам запретят высокотехнологичные кроссовки, пострадает Nike

The Guardian: легкоатлетам запретят высокотехнологичные кроссовки, пострадает Nike
Eurosport

1 час назадОбновлено 39 мин. назад

Некоторые модели могут давать преимущество на трассе.

Международная федерация легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) временно запретит использование новых технологий в производстве обуви. Запрет просуществует с 31 января до завершения Олимпийских игр в Токио.

По информации The Guardian, поводом послужило использование легкоатлетами кроссовок Nike Vaporfly. По данным статистического исследования, их владельцы получили преимущество – они бегут в среднем на четыре процента быстрее, чем в другой обуви.

Возможно, по новым правилам производители кроссовок будут обязаны представлять прототипы новых моделей World Athletics и получать одобрение.

  • В кроссовках Nike Vaporfly Элиад Кипчоге неофициально побил мировой рекорд в марафоне.
  • Правила World Athletics запрещают использовать кроссовки на пружине – в Nike Vaporfly пружин нет.

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