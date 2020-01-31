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Минспорта приостановило государственную аккредитацию ВФЛА
Новый министр Олег Матицын начал с радикальных решений.
Министерство спорта России приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта 2020 года.
О решении сообщается на официальном сайте организации. Его утвердили на заседании комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций минспорта.
- ВФЛА лишена членства в World Athletics с 2015 года, российские легкоатлеты выступают на международных стартах без национального флага и испытывают проблемы с получением нейтрального статуса на зимний сезон-2020.
- 30 января ОКР и министерство спорта порекомендовали президиуму ВФЛА сложить полномочия в полном составе. Ранее чиновники федерации не согласились с обвинениями World Athletics и AIU по делу Данила Лысенко.
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