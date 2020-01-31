Допинговая эпопея началась с легкой атлетики

Декабрь 2014 года. Прошло меньше года после триумфальной зимней Олимпиады в Сочи. Последнее светлое время для русского спорта – третьего числа на немецком телеканале ARD вышло расследование Хайо Зеппельта «Топ-секреты допинга: как Россия производит победителей». Главными информаторами стали бывший главный специалист РУСАДА Виталий Степанов и его жена Юлия Степанова, дисквалифицированная в 2013 году за применение допинга. Именно они впервые рассказали о подмене проб в русском спорте, а также о коррупции в ВФЛА.

В фокусе скандала оказался Центр олимпийской подготовки по спортивной ходьбе. Ученики Виктора Чёгина регулярно приносили медали ЧМ и Олимпиад, но в результате расследования на допинге попались сразу пять лидеров сборной – Сергей Кирдяпкин, Ольга Каниськина, Сергей Бакулин, Валерий Борчин и Владимир Канайкин.

Комиссия ВАДА под руководством Ричарда Паунда выявила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами, попытки манипулировать результатами допинг-тестов со стороны тренеров и незаконные действия с пробами в московской антидопинговой лаборатории, которую возглавлял Григорий Родченков.

Григорий РодченковGetty Images

За систематические нарушения ВФЛА получила отстранение от международной федерации, ВАДА лишила РУСАДА статуса, а также на основании данных Родченкова запустило расследование по Сочи-2014. Маховик разбирательств, которые продолжаются до сих пор, был запущен.

Дело Лысенко как апофеоз управленческого безумия

Вице-чемпион мира 2017 года в прыжках в высоту Данил Лысенко считался главной молодой звездой нового поколения лекгоатлетов, его личный рекорд, установленный в 2018-м, – фантастические 2 метра 40 сантиметров. Тем ошеломительнее была новость, что спортсмен пропустил три допинг-теста, а потому получил отстранение и бан на Олимпиаду-2020. ВФЛА впряглась за спортсмена, предоставив доказательства о пропуске третьего допинг-теста из-за болезни Данила. Но лучше бы она этого не делала.

Следователи выяснили, что врача, подписавшего документы Лысенко, не существует, как и самой больницы – на ее месте стоит разрушенное здание. Вскоре The Sunday Times полыхнула новостью: Лысенко признался в фальсификации, идея соврать принадлежала ВФЛА и лично главе федерации. Шляхтин же, наоборот, все списал на несознательность спортсмена: «Нам принесли справку, мы ее перевели и отправили. Должны ли мы были проверить ее подлинность? Я не знаю. Впервые столкнулся с такой ситуацией. И мои специалисты поступили так, как посчитали нужным – перевели и переслали дальше. Правильно поступили или нет – до сих пор не знаю. Но в том, что Федерация не делала эту справку, я уверен на 150 процентов. Данил раскаялся и даже обратился в полицию с заявлением о явке с повинной».

Данил ЛысенкоGetty Images

Athletics Integrity Unit вместе с РУСАДА провели расследование и пришли к однозначному выводу: пять должностных лиц причастны к фальсификации документов и покрыванию Лысенко. Это глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, исполнительный директор организации Александр Паркин, член Правления и глава Московской областной федерации Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ Елена Орлова и антидопинговый координатор Федерации Елена Иконникова.

От ВФЛА потребовали объяснений, руководство федерации ушло в отставку, на место Шляхтина пришла Юлия Тарасенко. Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене отреагировала на перестановку критически: «Не вижу смысла в этом назначении. Тарасенко – неотъемлемый член команды Шляхтина, как и многие члены президиума, сегодня за нее проголосовавшие. Считаю, что очистка федерации произойдет только после ухода всех этих людей из ВФЛА. А пока можно сказать, что Шляхтин остался у руля».

Война русских звезд с федерацией

Ласицкене уже давно не ищет компромисс в отношениях с родной федерацией: «Отказываюсь от любых личных контактов с ВФЛА, потому что не считаю нынешний президиум и руководство легитимными. Все эти люди являются неотъемлемой частью той команды, которая сейчас отстранена от работы в легкой атлетике.

Пока они все не уйдут, я не буду иметь с ВФЛА никаких дел. Но по их действиям уже давно понятно, что им абсолютно все равно на спортсменов, они просто пытаются всеми правдами и неправдами остаться у власти, с такими людьми мне не по пути».

Сергей ШубенковGetty Images

До недавнего времени Мария была единственной, кто открыто выразил протест федерации, но бездействие ВФЛА по делу Лысенко заставило чемпионов мира Сергея Шубенкова и Анжелику Сидорову вместе с Ласицкене создать Комиссию спортсменов, которая выступила с открытым письмом. В нем атлеты обвинили руководителей легкой атлетики в отсутствии какой бы то ни было работы:

по возобновлению выдачи нейтрального статуса спортсменам;

по плану устранения антидопинговых нарушений;

в отсутствии ответа на вопросы World Athletics по делу Лысенко.

Не получив внятных ответов, комиссия потребовала у Минспорта и ОКР приостановить аккредитацию ВФЛА. «В ответ на то, что допуски начнут рассматривать и продолжат процесс восстановления федерации в правах в случае, если бывшее руководство признает вину по делу Лысенко, они полностью все отрицают. Грубо и с претензиями, тем самым обрекая нас с вами на то, что мы останемся и без Олимпиады и без соревнований вообще на все ближайшие годы, но зато будем выступать на «Русской Зиме» до самой старости.

ВФЛА, очнитесь, подумайте хоть немного, прежде чем публиковать свои пресс-релизы! От этого слишком много зависит, зависит судьба всей легкой атлетики в России и это сейчас не просто слова – это реальность! Как вам совесть позволяет в конце этого текста писать, что вы отстаиваете интересы спортсменов?! Пока что вы отстаиваете только личные интересы, а страдают тысячи спортсменов, тренеров и наших болельщиков», – написала разгневанная Сидорова в инстаграме.

Окончательное падение ВФЛА

Ситуация стала стремительно развиваться в последние недели. 23 января World Athletics заявил, что не допустит русских спортсменов, пока руководство ВФЛА не ответит на претензии по делу Лысенко.

Спустя неделю партизанского молчания боссов русской атлетики антикоррупционный легкоатлетический орган (AIU) порекомендовал международной федерации полностью исключить ВФЛА, так как за два месяца последняя так и не удосужилась ответить на обвинения по делу Лысенко, несмотря на три отсрочки. «Вместо признания обвинения и демонстрации раскаяния ВФЛА предпочла не делать этого. Организация отрицает причастность к данному делу и обвиняет других.

Этот подход вызывает глубокую обеспокоенность у Совета AIU, поскольку он, похоже, указывает на то, что нынешнее руководство ВФЛА является лишь продолжением предыдущего», – говорится в пресс-релизе органа. Также World Athletics объявил о передаче дела русской федерации в CAS.

Мария ЛасицкенеGetty Images

Одновременно с этим Марию Ласицкене исключили из списка участников турнира в Котбусе из-за приостановки выдачи нейтрального статуса. «Думаю, теперь в этот процесс вмешается более высокое руководство. Потому что сейчас конкретно подвисает вся легкая атлетика. Если государству на весь наш вид спорта не плевать, то включиться должен кто-то повыше», – сказал тренер Шубенкова Сергей Клевцов.

И правительство действительно вмешалось. Уже на следующий день ОКР и Минспорта предложили руководству ВФЛА в полном составе уйти в отставку, одновременно попросив World Athletics не спешить с решениями. А еще через день Министерство спорта приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики до марта 2020 года.

Похоже, старому руководству все же пришлось подвинуться. Вот только поверят ли международные функционеры в серьезность столь запоздалых мер – большой вопрос.

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