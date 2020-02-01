Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене показала лучший результат сезона на турнире «Битва полов» в Москве.

27-летняя легкоатлетка в победной попытке преодолела планку, установленную на 2.04 метра. Ласицкене на 2 см улучшила показатель украинки Ярославы Магучих, который та показала на соревнованиях в Карлсруэ.

В турнире «Битва полов» участвуют и женщины, и мужчины, подсчет очков ведется по балльной системе.

Ласицкене и другие российские легкоатлеты пока не имеют доступа на международные соревнования из-за санкций против ВФЛА – выдача нейтральных статусов приостановлена.

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