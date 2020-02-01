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Ласицкене показала лучший результат сезона, но ее по-прежнему не пускают на международные старты
Пока выдача нейтральных статусов русским спортсменам приостановлена, Марии приходится бить рекорды в России.
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене показала лучший результат сезона на турнире «Битва полов» в Москве.
27-летняя легкоатлетка в победной попытке преодолела планку, установленную на 2.04 метра. Ласицкене на 2 см улучшила показатель украинки Ярославы Магучих, который та показала на соревнованиях в Карлсруэ.
- В турнире «Битва полов» участвуют и женщины, и мужчины, подсчет очков ведется по балльной системе.
- Ласицкене и другие российские легкоатлеты пока не имеют доступа на международные соревнования из-за санкций против ВФЛА – выдача нейтральных статусов приостановлена.
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