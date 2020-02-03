Президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия рабочей группе ОКР

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА и по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВФЛА.

Такое решение было принято на заседании президиума в понедельник. «Кризис в российской легкой атлетике длится уже пять лет и всем очевидно, что он затянулся. Наша общая цель – оперативно нормализовать взаимодействие с World Athletics (Международной ассоциацией легкоатлетических федераций) для восстановления членства.

Ближайшие задачи – принять необходимые дополнительные меры, направленные на борьбу с допингом, и сохранить нашим спортсменам возможность выступать на международных соревнованиях», – отметил министр спорта России Олег Матыцин.

Возглавляемая президентом ОКР Станиславом Поздняковым рабочая группа ОКР по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации помимо организации внеочередной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля, будет взаимодействовать с World Athletics, независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU), рабочей группой World Athletics и другими международными организациями.

Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после решения AIU рекомендовать World Athletics исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось.

В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

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