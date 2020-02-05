Getty Images

Ласицкене – лучшая прыгунья в высоту десятилетия по версии американского журнала Track and Field

Ласицкене – лучшая прыгунья в высоту десятилетия по версии американского журнала Track and Field
Eurosport

32 мин. назадОбновлено 28 мин. назад

У Марии не было конкурентов.

Мария Ласицкене удостоилась звания лучшей прыгуньи в высоту за прошедшую декаду от американского журнала Track and Field.

27-летняя Ласицкене – первая в истории трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту, она завоевывала золото в 2015, 2017 и 2019 годах. Еще в активе Марии две победы на ЧМ в помещении, победы на чемпионате Европы, чемпионате Европы в помещении и множество других наград. На третьем месте рейтинга – россиянка Анна Чичерова, на пятом – ее соотечественница Светлана Школина. Украинка Юлия Левченко заняла десятую строчку.

С полным списком номинаций и победителей можно ознакомиться на сайте издания.

  • На чемпионате мира-2019 в Дохе Ласицкене в первой же попытке преодолела планку на высоте 2,04 м.
  • В 2019 году Мария была признана лучшей легкоатлеткой Европы.

Начало допингового ада, война со звездами и позорное дело Лысенко. Агония ВФЛА наконец заканчивается

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

По теме

Комментарии на сайтах Eurosport были отключены 31 января. Все подробности здесь