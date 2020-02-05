Мария Ласицкене удостоилась звания лучшей прыгуньи в высоту за прошедшую декаду от американского журнала Track and Field.

27-летняя Ласицкене – первая в истории трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту, она завоевывала золото в 2015, 2017 и 2019 годах. Еще в активе Марии две победы на ЧМ в помещении, победы на чемпионате Европы, чемпионате Европы в помещении и множество других наград. На третьем месте рейтинга – россиянка Анна Чичерова, на пятом – ее соотечественница Светлана Школина. Украинка Юлия Левченко заняла десятую строчку.

С полным списком номинаций и победителей можно ознакомиться на сайте издания.

На чемпионате мира-2019 в Дохе Ласицкене в первой же попытке преодолела планку на высоте 2,04 м.

В 2019 году Мария была признана лучшей легкоатлеткой Европы.

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