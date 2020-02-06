Канадский Лондон, тезка британской столицы, подарил миру таких людей, как Райан Гослинг и Джастин Бибер, Эрик Линдрос и Джо Торнтон. Достойное место в этом списке занимает звезда канадской легкой атлетики Алиша Ньюмэн.

Прыгунья с шестом – действующая чемпионка Игр Содружества. Она выступила на чемпионате мира-2019, где замкнула пятерку сильнейших, и теперь с ее именем связаны надежды Канады на медаль Олимпиады в Токио. А пока Алиша готовится к Играм, ты можешь насладиться ее инстаграмом, как уже делает 331 тысяча подписчиков.

Больше спортивных красавиц в твоей ленте:

На играх «Флайерс» полно народу вне зависимости от результатов. Все из-за журналистки Flyers TV

У девушки Шестеркина в 7 раз больше фолловеров, чем у вратаря «Рейнджерс». Сейчас ты поймешь почему

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках