Атлетика точно догонит хоккей в Канаде. Благодаря таким популяризаторам, как эта прыгунья
Даже после ухода Елены Исинбаевой в прыжках с шестом остались красотки.
Канадский Лондон, тезка британской столицы, подарил миру таких людей, как Райан Гослинг и Джастин Бибер, Эрик Линдрос и Джо Торнтон. Достойное место в этом списке занимает звезда канадской легкой атлетики Алиша Ньюмэн.
Прыгунья с шестом – действующая чемпионка Игр Содружества. Она выступила на чемпионате мира-2019, где замкнула пятерку сильнейших, и теперь с ее именем связаны надежды Канады на медаль Олимпиады в Токио. А пока Алиша готовится к Играм, ты можешь насладиться ее инстаграмом, как уже делает 331 тысяча подписчиков.
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