Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков рассказал о борьбе комиссии спортсменов с ВФЛА, которую в итоге лишил аккредитации ОКР.

– Президиум ВФЛА подал в отставку, значит вы победили?

– Когда окажусь на Олимпийских играх в Токио, тогда скажу, что мы выиграли. Если завоюем там медали, то победим в десятикратном размере. Честно говоря, уже начинаю боятся собственной власти!

Вспомните, как развивались события. В декабре 2019 года состоялись два совещания: одно в Минспорта, другое в ОКР. По итогу каждая организация дала пресс-релиз с рекомендациями ВФЛА и санкциями за неисполнение. Мы просто обратили внимание на то, что многое не было сделано, а значит с аккредитацией ВФЛА надо было что-то делать. По сути, мы просто скопировали пресс-релизы высших спортивных инстанций. Вот и вся работа комиссии спортсменов. Представляете, как нас довели, насколько ситуация зашла в тупик, что легкоатлеты, такие разные люди, смогли организоваться и высказать общее мнение, которое на что-то повлияло!

Понятно, что наше дело малое. Мы можем только выражать мнение, которое на этот раз стало общим, делать заявления. Но все рычаги находятся у Минспорта и ОКР. Надеюсь, они решительно возьмутся за исправление ситуации. Радует, что в отличие от 2016 года, РУСАДА не закрыта. Понятно, что организация действует с ограничениями, но это уже не та слабая структура, которая была четыре года назад. Так что оптимистические нотки проклевываются.

– Вы стали политиком за эти четыре года?

– Не сказал бы. Скорее понял, что необходимо занимать более активную гражданскую позицию, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Нельзя просто ждать и надеяться, что кто-то что-то сделает за тебя. Мария Ласицкене регулярно критиковала федерацию в период работы Дмитрия Шляхтина. Потом она стала критиковать и.о. президента ВФЛА Тарасенко. На мой взгляд, при Дмитрии Анатольевиче все-таки был какой-то прогресс. Если бы не дело Даниила Лысенко… Но случилась его отставка в ноябре, и деятельность федерации по моим ощущениям полностью прекратилась. Мы не понимали, что делает новое руководство, чего оно добивается. Молчать было уже нельзя. Сложилось впечатление, что президиум либо не понимает последствия своих решений, либо понимает, но специально делает не так как надо, – сказал 29-летний Шубенков в интервью Sportbox.

Шубенков – медалист четырех ЧМ подряд в беге на 110 метров с барьерами.

В конце января ОКР лишил ВФЛА государственной аккредитации. Членство национальной федерации в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года.

Президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия рабочей группе ОКР

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